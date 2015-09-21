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市场报道 | 2015年 9月 21日 星期一 17:10 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎仍可偏多操作

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    * 脱离周五高点，但弹离周四低点令多头受到鼓舞
    * 可以逢低承接。涨势与美元全面反弹相呼应
    * 云端上缘0.9714为关键价位，高于8月15日及9日高点0.9764/0.982
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    * 美元/瑞郎多头受到瑞士央行的观点及其愿意在必要时进行干预等
因素支撑
    * 活期存款增加暗示瑞士央行近期采取行动
    * 技术图表： link.reuters.com/far65w
    
    (完)
   
      
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 张荻)

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