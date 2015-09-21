《汇市简讯》美元/瑞郎仍可偏多操作

0902GMT * 脱离周五高点，但弹离周四低点令多头受到鼓舞 * 可以逢低承接。涨势与美元全面反弹相呼应 * 云端上缘0.9714为关键价位，高于8月15日及9日高点0.9764/0.982 4 * 美元/瑞郎多头受到瑞士央行的观点及其愿意在必要时进行干预等 因素支撑 * 活期存款增加暗示瑞士央行近期采取行动 * 技术图表： link.reuters.com/far65w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张荻)