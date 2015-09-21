欧洲热股：渣打2013年仍在检视与伊朗相关的客户--金融时报

路透伦敦9月21日 - 金融时报报导，渣打 2013年仍在检视一些客户是否为伊朗籍、或是与伊朗有关连的实体，渣打指称已在确定一些可能使该行遭美国当局更多惩罚的交易。

00930GMT，渣打股价大跌3.3%，至6.988英镑，表现逊于欧洲银行股指数 。

渣打2012年因违反制裁规定向美国当局支付6.67亿美元，其中包括与伊朗有交易往来，去年渣打再被罚款3亿美元，因发现其监管失误。

2014年12月美国当局将调查渣打银行的期限延长三年，审查其是否遵守美国针对某些国家的制裁规定。美国司法部称，提出延长调查部分是因为其掌握了有关信息，显示渣打“可能在过去违反了”美国的制裁规定，时间就在2007年之后。

金融时报周一报导称，该报看到有文件暗示在2012年和解后，渣打“仍在内部调查其客户名单，且在一些情况下不能断定有的客户是否为伊朗客户。”

该报称，渣打已在确认涉及伊朗的交易，这些交易可能使渣打遭到重罚，受罚内容可能是被加重罚款，最严重可能中止或吊销其至关重要的美元结算执照。

目前不能立即联系到渣打进行置评。