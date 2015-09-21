全球贸易：欧盟将对电工钢设定最低进口价格和关税

欧盟执委会提议将最低价格设为每吨1,536-2,043欧元，具体价位视品级而定。

若按照最低限价进口，将免征关税。但如果进口价低于最低限价，则将对两者之间的差额征税。

欧盟执委会提议的最终关税税率将在21.5-39.0%之间，一般为期五年，料于11月中旬确定。