全球贸易：欧盟将对电工钢设定最低进口价格和关税

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧盟执委会提议将最低价格设为每吨1,536-2,043欧元，具体价位视品级而定。
若按照最低限价进口，将免征关税。但如果进口价低于最低限价，则将对两者之间的差额征税。
欧盟执委会提议的最终关税税率将在21.5-39.0%之间，一般为期五年，料于11月中旬确定。
针对中国宝钢 、武钢 和浦项钢铁 等韩国生产商的拟议税率分别为21.5%、36.6%和22.5%。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”