欧洲汇市：英镑兑美元持稳，此前创下6月以来最佳两周表现

上周的数据显示，英国截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)同比增长创逾六年来的最快速度，令市场仍认为英国央行将在明年年中前后收紧政策，但英国8月通胀率降至零。

“我们依然认为市场低估了英国升息的可能性，”加拿大皇家银行资本市场的全球外汇策略负责人Adam Cole说，“尽管卡尼表示，对年底前后升息的讨论升温，但远期走势并未表明，明年11月前肯定会升息。”

英镑兑美元周一持稳于1.5525美元，过去两周累计上涨2.3%左右，为三个月以来的最大涨幅。英镑兑欧元 持平于0.72765英镑。

“我们如果因政策分歧认为英镑会走强，可以押注欧元/英镑，”Cole说，“经济学家在呼吁欧洲央行将量化宽松延长至今年稍晚，因此从两方的政策风险来看，欧元/英镑都可能走低。”