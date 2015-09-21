欧洲汇市：英镑兑美元持稳，此前创下6月以来最佳两周表现

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
上周的数据显示，英国截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)同比增长创逾六年来的最快速度，令市场仍认为英国央行将在明年年中前后收紧政策，但英国8月通胀率降至零。
“我们依然认为市场低估了英国升息的可能性，”加拿大皇家银行资本市场的全球外汇策略负责人Adam Cole说，“尽管卡尼表示，对年底前后升息的讨论升温，但远期走势并未表明，明年11月前肯定会升息。”
英镑兑美元周一持稳于1.5525美元，过去两周累计上涨2.3%左右，为三个月以来的最大涨幅。英镑兑欧元 持平于0.72765英镑。
“我们如果因政策分歧认为英镑会走强，可以押注欧元/英镑，”Cole说，“经济学家在呼吁欧洲央行将量化宽松延长至今年稍晚，因此从两方的政策风险来看，欧元/英镑都可能走低。”
英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五表示，英国央行下一步可能是降息而非升息。 但市场似乎未受到影响。策略师表示，霍尔丹被视为MPC最温和的委员，因此他的温和言论影响有限。(完) (编译 许娜/汪红英；审校 高琦/张荻)
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