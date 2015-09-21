香港个股：花样年子公司发行20亿元境内公司债，票面利率6.95%

路透香港9月21日 - 中国房地产商--花样年控股 周一宣布，已完成发行20亿元人民币的五年期境内公司债，票面利率为6.95%，接近其原来询价区间的高端。

公司的声明称，是次发行的债券票面利率在发行首三年固定不变，于第三年末，公司可选择上调票面利率和选择向投资者回购。

在开曼群岛注册成立的花样年，透过其在内地注册的全资附属公司花样年集团（中国）有限公司（发行人）发行上述境内公司债。发行人原计划基础发行本金额10亿元的债券，并附有权利超额配发额外本金额最多20亿元；最后只额外发行10亿元。其原来的利率询价区间为5.3-7%。

联合信用评级给予发行人及该境内债券＂AA＂评级，发行人拟将发债所得款项偿还金融机构的贷款及补充一般营运资金。

招商证券及中国国际金融为本次发行的联席主承销商。境内债券将于上海证券交易所上市。（完）

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