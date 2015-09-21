香港个股：中外运航运拟组合营公司参与LNG北极航线运输业务

路透香港9月21日 - 中国主要航运公司--中外运航运 周一称，该公司拟组合营公司参与液化天然气（LNG）北极航线运输业务。

中外运航运在联交所的声明称，公司现正与若干参与方进行磋商，有关可能参与合营企业以承办制造5艘北极LNG载运船从事LNG北极航线运输业务，并预期将持有合营企业25.5%的股份比例。

由于地球暖化造成北极冰海融化，北冰洋航线过去几年已经开启。这是连结欧洲及亚洲的最短航线，有助降低欧洲至中国的天然气运输成本，并满足中国对清洁能源的长远需求。

此前法国Engie集团签署1亿欧元协议，将向北京控股 旗下北京市燃气集团供应液化天然气。 另据俄罗斯传媒报导，俄罗斯第二大天然气厂商Novatek 接近达成协议，向一家中国投资基金出售亚马尔半岛液化天然气项目9.9%的股权。

中国另一家大型航运公司--招商轮船 去年亦订造6艘破冰LNG运输船舶，预计2018年第一季起陆续交付。

中外运航运今天收市持平于1.54港元。（完）

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