全球金融：亚开行称，将留意未来可能与亚投行提供联合融资的项目

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月21日 - 亚洲开发银行(ADB)周一称，将留意未来可能与亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)提供联合融资的项目。亚投行为中国牵头的一家国际开发银行。
在亚开行总裁中尾武彦与亚投行侯任行长金立群会晤后，亚开行发表声明称，两家银行“同意先从留意亚投行也许能提供联合融资的亚开行未来的项目开始”。
中尾武彦在声明中称，亚开行非常乐意与亚投行分享在该地区的经验及专业知识，包括支持区域合作和一体化、可持续发展及气候变化等。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”