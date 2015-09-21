中国新债：云南定向发行总额51亿元地方债，利率较下限上浮15%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月21日 - 中国云南省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额51亿元人民币的地方政府债券；其中一般债券28.4亿元，专项债券22.6亿元。两类债券各期限利率较下限上浮幅度均为15%。
云南省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.42%、3.63%、3.83%和3.81%，五、七年和10年期发行量为8亿元，三年为4.4亿元。
专项债券期限亦为3-10年四个品种，利率与一般债相同，各品种发行规模分别为6.6亿元、6亿元、5亿元及5亿元。
今日公开招标的云南一般和专项地方债利率则较下限高出20个bp(基点)。
从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here
here (发稿 吴芳；; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”