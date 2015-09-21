中国新债：云南定向发行总额51亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月21日 - 中国云南省财政厅周一公告，当日采用定向承销方式发行了总额51亿元人民币的地方政府债券；其中一般债券28.4亿元，专项债券22.6亿元。两类债券各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

云南省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.42%、3.63%、3.83%和3.81%，五、七年和10年期发行量为8亿元，三年为4.4亿元。

专项债券期限亦为3-10年四个品种，利率与一般债相同，各品种发行规模分别为6.6亿元、6亿元、5亿元及5亿元。

今日公开招标的云南一般和专项地方债利率则较下限高出20个bp(基点)。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吴芳；; 审校 张喜良)