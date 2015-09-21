国际油市：亚洲柴油价差改善，受益于来自非洲的现货需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月21日 - 亚洲柴油价差周一改善，行业消息人士称得益于肯尼亚的现货需求，以及韩国的炼厂维护或造成供给减少。
行业消息人士称，肯尼亚的进口商寻购逾600,000吨油品，包括柴油和航煤，船期介于10-12月，这比上次的标购多出近10%。
肯尼亚进口的油品创下纪录高位，因该国经济增长强劲，吸纳了亚洲的部分过剩供给，并帮助支撑裂解价差。
东非地区工业扩张和汽车数量增加，却缺乏炼厂，使得该地区有进口油品的需求。
交易员表示，来自巴基斯坦的现货航煤需求也支撑价差，不过数量很少不足以产生较大的影响。
不过地区内中质馏分油的供给充足，印度的Essar Oil求售一艘10月末的柴油船货，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)求售一艘10月中旬的航煤船货。
周一的海关数据显示，中国的柴油出口仍处在高位，8月出口量刷新纪录高位，达到722,516吨。
数据还显示，中国当月航煤出口也较前月增长近30%，但同比下滑约5%。
新加坡现货市场上，兴隆以每桶较新加坡10月9-15日平均报价贴水0.40美元的价格，向托克出售250,000桶含硫500ppm的柴油，船期为10月10-14日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”