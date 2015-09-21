国际油市：180-cst燃料油贴水加深，因供给充足

路透新加坡9月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差贴水周一走阔6%，至每吨6.50美元，为8月25日以来最陡贴水，因库存高企。

交易员周一表示，10月西方至亚洲的燃料油船货料为350-400万吨，9月则为400万吨。

不过库存仍预计会保持在高位，即便是到岸亚洲的船货连续两个月低于平均水平。

官方数据显示，9月16日当周，新加坡燃料油库存触及纪录高位约3,000万桶。

数据显示，上周委内瑞拉向新加坡的燃料油出口增加最多，增加了三倍多，达到约467,000吨，使得库存攀升。

创纪录的燃料油库存令贸易商暂时将燃料油存储在油轮上，因需求放缓。

贸易商和船运经纪商称，至少七艘巨型油轮被预定存储燃料油。

新加坡现货市场上，壳牌以离岸价每吨较新加坡报价贴水6.50美元，向贡渥(Gunvor)出售20,000吨180-cst燃料油，船期为10月17-21日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻