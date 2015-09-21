国际油市：180-cst燃料油贴水加深，因供给充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月21日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差贴水周一走阔6%，至每吨6.50美元，为8月25日以来最陡贴水，因库存高企。
交易员周一表示，10月西方至亚洲的燃料油船货料为350-400万吨，9月则为400万吨。
不过库存仍预计会保持在高位，即便是到岸亚洲的船货连续两个月低于平均水平。
官方数据显示，9月16日当周，新加坡燃料油库存触及纪录高位约3,000万桶。
数据显示，上周委内瑞拉向新加坡的燃料油出口增加最多，增加了三倍多，达到约467,000吨，使得库存攀升。
创纪录的燃料油库存令贸易商暂时将燃料油存储在油轮上，因需求放缓。
贸易商和船运经纪商称，至少七艘巨型油轮被预定存储燃料油。
新加坡现货市场上，壳牌以离岸价每吨较新加坡报价贴水6.50美元，向贡渥(Gunvor)出售20,000吨180-cst燃料油，船期为10月17-21日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”