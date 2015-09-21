欧元债市：希腊公债收益率下跌，此前左翼激进联盟党在选举中大胜

路透伦敦9月21日 - 希腊公债收益率周一下跌，此前希腊左翼激进联盟党在选举中意外取得决定性胜利，令投资者对希腊救助计划将可展开感到安心，但西班牙和葡萄牙公债表现落后，受选举前的不确定性拖累。

在标普周五将葡萄牙信用评等上调一个级距至BB+后，葡萄牙公债 收益率短暂触及一个月低位2.47%，之后反弹至2.59%，上涨4个基点，因担心葡萄牙下月选举结果的投资者把握升势为卖出机会。

在左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)在选举中胜出后，希腊公债收益率下跌。一高层左翼激进联盟党消息人士称，债务磋商是新政府议事日程上最重要的工作。

希腊10年期公债 收益率下跌3.2个基点，报8.23%，两年期希腊公债 收益率下滑47个基点，报10.32%。

西班牙和意大利公债收益率在早盘下滑，希腊大选结果消除了不确定性，令欧元区较低评级公债的买需改善。

意大利和西班牙10年期公债 收益率上升2.8-4.5个基点，分别报1.81%和2.00%。

在西班牙，投资者担心主张独立的党派在富裕的加泰罗尼亚地区周日选举中获胜，可能引发该国政治不稳定。

德国10年期公债 收益率上涨1.1个基点，报0.68%，上周五在美联储宣布维持利率不变后曾下跌逾10个基点。

法国10年期公债收益率 小幅走高，升至0.98%，因穆迪将该国评级调降一个级距至Aa2，称法国中期成长前景依然疲弱。(完)