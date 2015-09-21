纽约期市：原糖期货反弹，因认为印度新规带动的跌势过度

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦9月21日 - 洲际商品交易所(ICE)原糖期货周一攀升，因投资者认为上一交易日全球第二出口国印度出口前景引发的深跌过度，而阿拉比卡咖啡走低，因美元上涨向市场施压。
伦敦可可期货小涨至两个月高位，英镑走弱为市场带来温和支撑。
印度周五宣布新规，强制糖生产商在即将到来的压榨季增加出口，至至少400万吨，导致原糖期货价格大跌超过4%。
“我们对此项新规存疑，因为(政府)没有提到支持此项新规的补贴，或不遵守新规的处罚，”一美国经纪称，“我认为印度政府有些虚张声势。”
10月原糖 下跌0.03美分，或0.3%，收报每磅10.93美分，交投最活跃的3月原糖 收低0.03美分，收报每磅11.67美分.
10月/3月合约SBV5-H6贴水收窄，3月/6月合约价差SBH6-K6仍然为升水。
12月白糖期货 跌2美元，或0.6%，收报每吨341.40美元。
12月阿拉比卡咖啡 跌1.1美分，或0.9%，收报每磅1.1725美元。11月罗布斯塔咖啡期货 跌23美元，或1.5%，收报每吨1,533美元，
纽约12月可可期货 收平在每吨3,311美元。伦敦12月可可期货 收高8英镑，或0.4%，报每吨2,216英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”