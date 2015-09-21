美国债市：公债价格下跌，因即将迎来新债供应及美联储官员的升息言论

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* 亚特兰大联储总裁洛克哈特称，仍预计今年稍后升息

* 圣路易斯联储总裁布拉德称升息的“理由充分”

* 美国财政部将标售900亿美元固息债券

* 本周料有250-300亿美元投资级别的美国公司债供应-IFR

路透纽约9月21日 - 美国公债价格周一下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员异口同声地发出了美国可能在年底升息的暗示，且市场即将迎来新债供应，促使交易商降低公债仓位。

上周五中短期美国公债收益率降至三周低位，因押注美联储可能会等到明年才升息，美联储在周四宣布维持近零利率，因担心全球风险和近期金融市场走势震荡。

三名地区联储银行总裁的讲话都暗示，美联储今年升息的可能性犹存，这三位官员包括圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及旧金山联储总裁威廉姆斯。

“他们在展开沟通攻势。他们希望市场预计到每次美联储会议都可能升息。他们不希望市场对升息时机的预期过于悲观，”道明证券驻纽约的利率策略师Gennadiy Goldberg说。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，随着美国经济不断改善，开始收紧政策的“理由很充分”。

亚特兰大联储总裁洛克哈特周一称，他仍预计今年稍后将升息。洛克哈特在上周美联储政策会议上投票赞成维持利率不变。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周六告诉福克斯新闻，上周美联储在按兵不动和升息之间权衡，维持利率不变的决定只是略占上风。

根据CME Group的FedWatch程序，利率基货走势暗示，交易商预计美联储在12月会议上升息的机率为41%，高于上周五的37%。

本周投资者将迎来900亿美元固息公债供应，260亿美元两年期新债标售将在周二进行，这是本周的第一轮标售。

汤森路透旗下的IFR预计，本周将有250-300美元投资级别美国公司债供应。

美股开盘反弹促使投资者出脱避险公债仓位，之后受生物科技股下跌拖累，美股涨势减退。

在公开市场，指标10年期公债 下跌23/32，收益率报2.214%，较周五尾盘上涨8个基点。

两年期公债 价格跌2/32，收益率报0.714%，较周五尾盘上涨约4个基点，30年期公债 价格下降两个大点，收益率报3.035%，日内上升超过10个基点。

-----------------------1901 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.714

五年期公债 99-13/32 (-09/32) 1.500

10年期公债 98-04/32 (-23/32) 2.212

30年期公债 96-30/32 (-2-) 3.032(完)

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