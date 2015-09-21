全球金市：金价从三周高位回落，因美元和股市上涨

路透纽约/伦敦9月21日 - 金价周一在上周五触及近三周高位后回落，因美元和股市上涨，令美联储上周维持利率不变引发的黄金涨势减退。

美股和欧股盘中上扬超过1%，加上美元和原油也走高，直指在美联储推迟升息后，投资者信心短暂反弹。

1906 GMT，现货金 下滑0.5%，报每盎司1,132.80美元。美国12月期金 收跌0.4%，报每盎司1,132.80美元。

“欧元下跌和股市微幅反弹，令金价失去一些动能，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说。

“上周美联储不升息的事实将对金市提供一些长期支持。”

亚特兰大联储总裁洛克哈特称，10月会议前只有六周的时间，可能不足以缓解对全球经济和美国复苏可能存在的风险的忧虑。

现货银 上涨0.1%，报每盎司15.17美元。

现货铂金 跌1.3%，报每盎司966.25美元。现货钯金 上扬1.3%，报每盎司610.75美元。(完)

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