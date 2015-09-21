全球金市：金价从三周高位回落，因美元和股市上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦9月21日 - 金价周一在上周五触及近三周高位后回落，因美元和股市上涨，令美联储上周维持利率不变引发的黄金涨势减退。
美股和欧股盘中上扬超过1%，加上美元和原油也走高，直指在美联储推迟升息后，投资者信心短暂反弹。
1906 GMT，现货金 下滑0.5%，报每盎司1,132.80美元。美国12月期金 收跌0.4%，报每盎司1,132.80美元。
“欧元下跌和股市微幅反弹，令金价失去一些动能，”汇丰证券驻纽约的首席金属分析师James Steel说。
“上周美联储不升息的事实将对金市提供一些长期支持。”
亚特兰大联储总裁洛克哈特称，10月会议前只有六周的时间，可能不足以缓解对全球经济和美国复苏可能存在的风险的忧虑。
现货银 上涨0.1%，报每盎司15.17美元。
现货铂金 跌1.3%，报每盎司966.25美元。现货钯金 上扬1.3%，报每盎司610.75美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”