《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月21日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 63.90 -1.85 -2.81 5007912
京东 25.98 -0.45 -1.70 6746165
新浪 39.11 -0.69 -1.73 598855
搜狐 42.89 -1.19 -2.70 278547
网易 115.08 +0.06 +0.05 532901
百度 140.84 -1.73 -1.21 2880004
台湾
台湾积体电路 20.53 -0.08 -0.39 2469076
联电 1.74 -0.03 -1.69 215068
日月光 5.43 -0.07 -1.27 320298
硅品精密 6.40 -0.18 -2.74 1138295
和信超媒体 0.54 +0.00 +0.75 99218
友达 3.23 -0.10 -3.00 496804
中华电信 30.17 -0.27 -0.89 64925
台湾国际航电 36.54 +0.31 +0.86 877407
香港
中国移动 60.09 +1.73 +2.96 195044
中国联通 12.98 +0.03 +0.23 162890
中国电信 50.52 +0.58 +1.16 5967
中芯国际 4.64 +0.19 +4.27 2065
电讯盈科 5.09 +0.06 +1.19 122
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”