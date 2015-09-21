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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 63.90 -1.85 -2.81 5007912

京东 25.98 -0.45 -1.70 6746165

新浪 39.11 -0.69 -1.73 598855

搜狐 42.89 -1.19 -2.70 278547

网易 115.08 +0.06 +0.05 532901

百度 140.84 -1.73 -1.21 2880004

台湾

台湾积体电路 20.53 -0.08 -0.39 2469076

联电 1.74 -0.03 -1.69 215068

日月光 5.43 -0.07 -1.27 320298

硅品精密 6.40 -0.18 -2.74 1138295

和信超媒体 0.54 +0.00 +0.75 99218

友达 3.23 -0.10 -3.00 496804

中华电信 30.17 -0.27 -0.89 64925

台湾国际航电 36.54 +0.31 +0.86 877407

香港

中国移动 60.09 +1.73 +2.96 195044

中国联通 12.98 +0.03 +0.23 162890

中国电信 50.52 +0.58 +1.16 5967

中芯国际 4.64 +0.19 +4.27 2065

电讯盈科 5.09 +0.06 +1.19 122

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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