日韩经济指标预测--9月22日-9月29日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月21日当周 9月22日(二) 暂无重要数据公布。 9月23日(三) 暂无重要数据公布。 9月24日(四) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 51.7 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 102 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 -0.1% 持平 全国整体CPI(较上年同期) -- +0.2% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -0.2% -0.1% 东京地区整体CPI(较上年同期) -- +0.1% 9月25日(五) 暂无重要数据公布。 9月28日当周 9月28日(一) 暂无重要数据公布。 9月29日(二) 2350 日本工业生产 8月初值 -- -0.8% 一个月预估 -- +2.8% 两个月预估 -- -1.7% 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- +1.6% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 10月 -- 73(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”