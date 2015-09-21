英国经济：央行副总裁称，英国几无通胀压力上升迹象--报载

路透伦敦9月21日 - 英国央行副总裁康利夫在周一刊出的一篇报章访谈中表示，英国并没有物价压力加大的情况，但英国央行下次的利率举措仍可能是向上调整。

康利夫表示，英国经济成长“相当良好”，而且并非由债务带动的荣景，对通胀压力的控制依然稳固。

“面对当前的经济状况，你不会说出物价上涨压力强大这样的看法，”他在英格兰东北部纽卡斯尔当地报纸Journal上表示。

“我们并没有看到通胀压力增大。鉴于危机前失业趋势下降的情形，我们原本预计薪资压力会更早出现，结果并没有。”

他重申英国央行的前瞻性指引，表示有可能以渐进且有限度的方式，将利率由目前0.5%的低点调升。