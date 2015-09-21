英国经济：央行副总裁称，英国几无通胀压力上升迹象--报载

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦9月21日 - 英国央行副总裁康利夫在周一刊出的一篇报章访谈中表示，英国并没有物价压力加大的情况，但英国央行下次的利率举措仍可能是向上调整。
康利夫表示，英国经济成长“相当良好”，而且并非由债务带动的荣景，对通胀压力的控制依然稳固。
“面对当前的经济状况，你不会说出物价上涨压力强大这样的看法，”他在英格兰东北部纽卡斯尔当地报纸Journal上表示。
“我们并没有看到通胀压力增大。鉴于危机前失业趋势下降的情形，我们原本预计薪资压力会更早出现，结果并没有。”
他重申英国央行的前瞻性指引，表示有可能以渐进且有限度的方式，将利率由目前0.5%的低点调升。
英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周五表示，英国央行下一步可能是降息而非升息。 (完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。