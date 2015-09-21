欧洲个股：法兴银行为节省成本将在法国裁员420人

路透巴黎9月21日 - 法国兴业银行(Societe Generale) 周一表示，计划在法国裁员420人，此为该行在2015年至2017年期间节省8.5亿欧元(9.508亿美元)成本的计划内容之一。

欧洲的银行普遍在检视他们的员工人数，欲在贷款利润受到挤压的情况下致力于削减成本。法兴银行还在寻求对监管成本上升和技术挑战做出回应。

这项裁员计划将通过自愿离职在金融、人力资源和媒体沟通部门裁减190个职位，通过合约到期不续约的方式在全球银行和投资者解决方案部门裁减230个职位。

法兴银行拒绝就其在法国之外的计划置评。据该行2014年年报，其在法国的员工总数为51,794人。

“除了改善内部运营和客户服务之外，目标是为了在2017年底之前再节省8.5亿欧元成本，”法兴银行在电子邮件中对路透表示。