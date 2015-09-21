欧洲个股：法兴银行为节省成本将在法国裁员420人

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透巴黎9月21日 - 法国兴业银行(Societe Generale) 周一表示，计划在法国裁员420人，此为该行在2015年至2017年期间节省8.5亿欧元(9.508亿美元)成本的计划内容之一。
欧洲的银行普遍在检视他们的员工人数，欲在贷款利润受到挤压的情况下致力于削减成本。法兴银行还在寻求对监管成本上升和技术挑战做出回应。
这项裁员计划将通过自愿离职在金融、人力资源和媒体沟通部门裁减190个职位，通过合约到期不续约的方式在全球银行和投资者解决方案部门裁减230个职位。
法兴银行拒绝就其在法国之外的计划置评。据该行2014年年报，其在法国的员工总数为51,794人。
“除了改善内部运营和客户服务之外，目标是为了在2017年底之前再节省8.5亿欧元成本，”法兴银行在电子邮件中对路透表示。
该行还补充称，这项节本计划将给法兴银行带来金融投资的灵活空间，并适应监管条款的变化。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)
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