金砖国家：9月21日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,590.197点，下跌1.43%。

巴西汇市：雷亚尔跌向纪录最低水准，因该国经济和政治前景日渐复杂，继续打压投资者。雷亚尔兑美元 收报3.9795/09，盘中低见3.985，为2002年10月以来最弱，上日收报3.9575/82。

南非股市：小幅收低，追随其他新兴市场股市，因全球经济增长担忧施压矿业类股。指标Top-40指数 收报45,379.92点，下跌0.52%；大盘综合指数 收报50,737.14点，下跌0.6%。

印度汇市：卢比下跌，跟随其他亚币走势，因美联储今年稍后升息的希望仍在，提振对美元的需求；不过当地银行代客卖出美元，限制了卢比的进一步跌势。卢比兑美元 收报65.72/65.73，上日收报65.67/65.68。