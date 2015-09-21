金砖国家：9月21日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月21日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报815.63点，下跌1.71%。
中国股市：沪综指收升1.9%，航天军工及旅游等板块大涨带动人气
中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，习近平访美前市场整体持稳
香港股市：恒指收跌，全球经济成长忧虑致使市场疲软
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,590.197点，下跌1.43%。
巴西汇市：雷亚尔跌向纪录最低水准，因该国经济和政治前景日渐复杂，继续打压投资者。雷亚尔兑美元 收报3.9795/09，盘中低见3.985，为2002年10月以来最弱，上日收报3.9575/82。
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南非股市：小幅收低，追随其他新兴市场股市，因全球经济增长担忧施压矿业类股。指标Top-40指数 收报45,379.92点，下跌0.52%；大盘综合指数 收报50,737.14点，下跌0.6%。
南非汇市：兰特兑美元下挫逾1.3%，上周美联储维持利率不变后升势消退
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印度股市：收复盘中失地终场基本收平盘，美联储暂不升息的决定引燃对全球经济的担忧，令美国股市上周下跌。BSE指数 收报26,192.98点，下跌0.1%；NSE指数 收报7,977.1点，下跌0.06%。
印度汇市：卢比下跌，跟随其他亚币走势，因美联储今年稍后升息的希望仍在，提振对美元的需求；不过当地银行代客卖出美元，限制了卢比的进一步跌势。卢比兑美元 收报65.72/65.73，上日收报65.67/65.68。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报808.78点，下跌0.95%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报437.78点，下跌2.08%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.988，升值0.77%；卢布兑欧元 报73.984,升值1.42%。(完)
(编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”