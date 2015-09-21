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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 07:49 BJT

《全球汇市》美元重拾升势，因美联储今年加息预期仍存在

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1188 1.1186 0.02 -7.51 1.2097

美元/日圆 120.48 120.53 -0.04 0.85 119.68

欧元/日圆 134.79 134.82 -0.02 -7.18 144.78

美元/瑞郎 0.9720 0.9711 0.09 -2.22 0.9941

英镑/美元 1.5505 1.5505 0.00 -0.44 1.5573

美元/加元 1.3247 1.3254 -0.05 14.02 1.1618

澳元/美元 0.7130 0.7129 0.01 -12.71 0.8168

新西兰元/美元 0.6325 0.6315 0.16 -18.88 0.7797

澳元/日圆 85.900 85.930 -0.03 -12.10 97.750

新西兰元/日圆 76.200 76.110 0.12 -18.50 93.310

英镑/日圆 186.80 186.88 -0.04 0.52 186.38

澳元/新西兰元 1.1266 1.1275 -0.08 7.61 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/陈宗琦/郑茵 审校 白云/张若琪/王兴亚/徐文焰)

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