《中国报摘》--中国证券报9月22日

* 头版头条:

--记者获悉，日前召开的中央全面深化改革领导小组第十六次会议审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，意见提出，从2015年至2017年，在中国部分地区试行市场准入负面清单制度，从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

* 其他:

--中证指数有限公司与美国芝加哥商业交易所集团日前签署合作协议，双方将基于芝商所上市的商品期货合约合作开发商品指数。

--国家发改委副主任连维良表示，推进中小城市综合改革试点的重点，需做好四个创新。即创新吸引农民进城的鼓励性政策、创新新型城镇化的融资机制、创新土地管理体制、创新适合中小城市发展的信用体制。

--国家能源局数据显示，中国海上风电建设总体进展较为缓慢。到7月底，纳入海上风电开发建设方案的项目已建成投产2个、装机容量6.1万千瓦，核准在建9个、装机容量170.2万千瓦，核准待建6个，装机容量154万千瓦，其余项目正在开展前期工作。