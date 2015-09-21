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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 07:54 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月22日

* 头版头条:

--记者获悉，日前召开的中央全面深化改革领导小组第十六次会议审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，意见提出，从2015年至2017年，在中国部分地区试行市场准入负面清单制度，从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

* 其他:

--中证指数有限公司与美国芝加哥商业交易所集团日前签署合作协议，双方将基于芝商所上市的商品期货合约合作开发商品指数。

--国家发改委副主任连维良表示，推进中小城市综合改革试点的重点，需做好四个创新。即创新吸引农民进城的鼓励性政策、创新新型城镇化的融资机制、创新土地管理体制、创新适合中小城市发展的信用体制。

--国家能源局数据显示，中国海上风电建设总体进展较为缓慢。到7月底，纳入海上风电开发建设方案的项目已建成投产2个、装机容量6.1万千瓦，核准在建9个、装机容量170.2万千瓦，核准待建6个，装机容量154万千瓦，其余项目正在开展前期工作。

--万达院线 公告称，公司于9月21日与中信商业管理有限公司签署《战略合作框架协议》，公司将优先承租中信商业拥有及未来拥有的商业项目中的影院业态。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

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