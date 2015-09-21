美国与加拿大经济指标预测--9月22日-9月29日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月21日当周
9月22日(二)
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +5.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 0
9月23日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 400.5
再融资指数 -- 1,557.7
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.0 53.0
9月24日(四)
1230 美国耐久财订单 8月 -2.0% +2.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.1% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 -1.2% +1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -0.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月17日当周 27.1 26.4
四周均值(万人) -- 27.25
续请失业金人数(万人) 9月12日当周 223.5 223.7
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 8月 -- 正0.34
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 51.5 50.7
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 负9
9月25日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 117
1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +1.3%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +3.7% +3.7%
最终销售 +3.5% +3.5%
消费者支出 -- +3.1%
GDP平减指数 +2.1% +2.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.2% +2.2%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 55.7
服务业PMI 55.6 56.1
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 86.7 85.7
现况指数 100.6 100.3
预期指数 77.0 76.4
9月28日当周
9月28日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 8月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.4%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 9月 -- 负15.8
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +1.3%
9月29日(二)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +0.1%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +5.1% +5.0%
经季节调整房价指数(较前月) +0.2% -0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.9% +1.0%
1400 美国世企研消费者信心指数 9月 97.0 101.5
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 徐文焰)
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