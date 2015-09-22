《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--在中国国企改革顶层设计方案明晰之后，由国家发改牵头推进的油气改革等渐次走上前台。记者获悉，智囊人士已经就油气改革提出了多项改革思路和建议，其中之一便是推进油气领域从不完全市场产业链向市场化产业链的根本性转变。
--中国社科院预计，2015年中国经济增长速度为6.9%；金融市场建设和改革需要一定的时间才能推动转型，稳增长的宏观政策任务仍需加码。
--南宁百货 公告称，公司日前收到前海人寿通知，截至9月21日，前海人寿通过上海证交所增持公司股份至2,728.002万股，占总股本的5.01%，完成首次举牌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”