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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 08:17 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日

**上海证券报**

--在中国国企改革顶层设计方案明晰之后，由国家发改牵头推进的油气改革等渐次走上前台。记者获悉，智囊人士已经就油气改革提出了多项改革思路和建议，其中之一便是推进油气领域从不完全市场产业链向市场化产业链的根本性转变。

--中国社科院预计，2015年中国经济增长速度为6.9%；金融市场建设和改革需要一定的时间才能推动转型，稳增长的宏观政策任务仍需加码。

--南宁百货 公告称，公司日前收到前海人寿通知，截至9月21日，前海人寿通过上海证交所增持公司股份至2,728.002万股，占总股本的5.01%，完成首次举牌。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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