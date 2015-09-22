《中国报摘》--其他报纸重要消息9月22日

--在中国国企改革顶层设计方案明晰之后，由国家发改牵头推进的油气改革等渐次走上前台。记者获悉，智囊人士已经就油气改革提出了多项改革思路和建议，其中之一便是推进油气领域从不完全市场产业链向市场化产业链的根本性转变。