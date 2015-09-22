《新兴市场重要经济事件预告》--9月22日-9月29日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月22日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在布鲁金斯学会发表演讲(1530)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年国际移民展望，包括对OECD国家近期移民形势和政策的分析。OECD秘书长葛利亚和OECD就业、劳动力和社会事务负责人Stefano Scarpetta将在OECD会议中心就展望做陈述。
布鲁塞尔--欧盟举行有关预算的会议。德国财长朔伊布勒、卢森堡财长Pierre Gramegna、波兰财长Mateusz Szczurek和欧盟执委会主席贾克为主要演讲嘉宾。
马卡蒂城--亚洲开发银行公布更新版的2015年亚洲发展展望(0130)。
首尔--韩国财长崔炅焕参加内阁会议，之后主持与政府官员召开的例行经济问题会议(0100)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。
内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。
阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。
9月23日(三)
华盛顿--IMF副总裁朱民在全球发展中心发表演讲。
台北--台湾央行总裁彭淮南在立法院就宏观经济发表讲话(0100)。
比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。
9月24日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。
耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。
9月25日(五)
暂无重要经济事件预告。
9月28日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月29日(二)
东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。
孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”