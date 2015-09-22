《新兴市场重要经济事件预告》--9月22日-9月29日

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9月22日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在布鲁金斯学会发表演讲(1530)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布2015年国际移民展望，包括对OECD国家近期移民形势和政策的分析。OECD秘书长葛利亚和OECD就业、劳动力和社会事务负责人Stefano Scarpetta将在OECD会议中心就展望做陈述。

布鲁塞尔--欧盟举行有关预算的会议。德国财长朔伊布勒、卢森堡财长Pierre Gramegna、波兰财长Mateusz Szczurek和欧盟执委会主席贾克为主要演讲嘉宾。

马卡蒂城--亚洲开发银行公布更新版的2015年亚洲发展展望(0130)。

首尔--韩国财长崔炅焕参加内阁会议，之后主持与政府官员召开的例行经济问题会议(0100)。

布达佩斯--匈牙利央行举行利率会议。

内罗毕--肯尼亚央行宣布利率决议。

阿布贾--尼日利亚央行宣布利率决议(1330)。

9月23日(三)

华盛顿--IMF副总裁朱民在全球发展中心发表演讲。

台北--台湾央行总裁彭淮南在立法院就宏观经济发表讲话(0100)。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

9月24日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议，宣布利率决定(1100)。

耶路撒冷--以色列宣布利率决定(1300)。

9月25日(五)

暂无重要经济事件预告。

9月28日(一)

暂无重要经济事件预告。

9月29日(二)

东京--经济合作暨发展组织(OECD)2015年E-领导人会议(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi致开幕词。

孟买--印度央行举行货币政策会议并宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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