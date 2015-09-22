《香港报摘》--经济日报9月22日

**头版头条**

--二手价量齐跌，近年楼价急升的细价屋苑，开始出现高位回落的现象，当中以粉岭、上水的两房单位跌价最明显，成交单位几近全面失守400万元关口，预计跌势将蔓延至沙田区。

**其他**

--新股市场复苏，电影技术供应商IMAX China 和大气污染防治概念股浙江天洁环境科技 拟周四起招股，合共集资近30亿港元。

--长和 联席董事总经理霍建宁称，旗下3英国完成并购同业O2后，将考虑重新上市。

--渣打集团 被指再度触犯美国银行监管条例，向被美国制裁的伊朗及相关企业提供美元。消息意味着，渣打或面临新一轮的法律控诉及罚款，严重者或被吊销结算牌照，对业务造成重大打击。

--中港基金互认工作并未止步不前，接近监管机构消息指，中证监日前已向申请北上的基金反馈第一轮意见。由于业界预期两地将同步批出销售许可，中证监再审视北上基金申请，亦意味南下基金获批行近一步。

--蒙牛乳业 与雅士利 公布，蒙牛向雅士利转让欧世蒙牛的全部股权，代价为10.5亿元人民币，全以现金支付，交易完成后，欧世蒙牛将成雅士利的全资附属。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘