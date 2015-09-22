《中国重要政经日程》--9月22日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
==========================今日重要政经日程==========================
9/22（周二）
--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。
*--国务院新闻办公室将发表《中国性别平等与妇女发展》白皮书，并于当日上午10时在国新办举行新闻发布会，请国务院妇女儿童工作委员会副主任、全国妇联副主席、书记处第一书记宋秀岩，全国妇联副主席、书记处书记焦扬介绍中国的性别平等与妇女发展情况，并答记者问。
--第十五届中国钢铁原材料国际研讨会在青岛召开，至24日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。
==========================近期重要政经日程==========================
9/23（周三）
--第十二届中国并购年会于9月23-24日在上海召开，主题为“中国并购，全球市场”。
9/26（周六）
--应联合国秘书长潘基文邀请，国家主席习近平将于9月26日至28日赴纽约联合国总部出席联合国成立70周年系列峰会
10/19（周一）
--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据。
10/20日（周二）
--第十七届中国国际矿业大会于天津举行，至23日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”