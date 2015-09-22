《中国重要政经日程》--9月22日

--应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。

*--国务院新闻办公室将发表《中国性别平等与妇女发展》白皮书，并于当日上午10时在国新办举行新闻发布会，请国务院妇女儿童工作委员会副主任、全国妇联副主席、书记处第一书记宋秀岩，全国妇联副主席、书记处书记焦扬介绍中国的性别平等与妇女发展情况，并答记者问。