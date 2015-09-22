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亚洲 | 2015年 9月 23日 星期三 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--9月23日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    9月23日(三)
    0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季)        第二季修正值       持平       持平
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       9月初值       48.5       48.3
                   服务业PMI                                     51.0       50.6
                   综合PMI                                        --        50.2
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       9月初值       52.8       53.3
                   服务业PMI                                     54.6       54.9
                   综合PMI                                        --        55.0
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     9月初值       52.0       52.3
                     服务业PMI                                   54.2       54.4
                     综合PMI                                     54.1       54.3
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        --       400.5
             再融资指数                                           --     1,557.7
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        7月      +0.5%      +0.6%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.4%      +0.8%
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       9月初值       53.0       53.0
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         8月     44.0        48.5
               出口(亿新西兰元)                                 36.7        42.0
               贸易收支(亿新西兰元)                         逆差8.50    逆差6.49
                                              截至8月的一年 逆差30.7    逆差26.9
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    9月22日(二)
    0130 澳洲房价指数                               第二季       +4.7%       -- 
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          8月   顺差28.69       --
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              8月      113.05     86.5
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                  盈余2.21       --
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               9月         负7        0
    1400 欧元区消费者信心指数                      9月初值        负7.1     负7
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)      7月       +0.6%       --
                                         (较上年同期)            +5.8%       --
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数          9月         负5       --
    (完)

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