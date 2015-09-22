主要国家经济指标预测--9月23日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月23日(三) 0645 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 持平 持平 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.5 48.3 服务业PMI 51.0 50.6 综合PMI -- 50.2 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.8 53.3 服务业PMI 54.6 54.9 综合PMI -- 55.0 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 52.0 52.3 服务业PMI 54.2 54.4 综合PMI 54.1 54.3 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 400.5 再融资指数 -- 1,557.7 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 +0.5% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.0 53.0 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 8月 44.0 48.5 出口(亿新西兰元) 36.7 42.0 贸易收支(亿新西兰元) 逆差8.50 逆差6.49 截至8月的一年 逆差30.7 逆差26.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月22日(二) 0130 澳洲房价指数 第二季 +4.7% -- 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 顺差28.69 -- 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 113.05 86.5 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 盈余2.21 -- 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 9月 负7 0 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负7.1 负7 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 7月 +0.6% -- (较上年同期) +5.8% -- 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 负5 -- (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”