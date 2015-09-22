美国经济：衡量通胀前景不能只是基于市场--旧金山联储报告

路透旧金山9月21日 - 旧金山联邦储备银行周一公布的研究报告显示，以市场为基础的通胀前景指标，在预测实际通胀方面并不是太好。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦上周表示，过去一个月以市场为基础的通胀预期有所下降，这引起联储的注意，此外联储声明稿对决定维持利率不变的解释中亦提到通胀预期下滑。

几位联储官员们后来表示，低通胀疑虑确实是决策者未升息的一项主要理由。

报告称，尽管存在这些疑虑，但基于市场的通胀预期指标或许对预测通胀实际走向没什么帮助。

“尤其是，它们的表现远远逊色于那些根据未来通胀预期调查所形成的预估，那些预估值囊括了专业预测人士用到的所有讯息，”旧金山联储研究人员Michael Bauer和Erin McCarthy写道。他们发现，纵观以往，对未来通胀的最佳预测就是美联储的2%目标。

“决策者与专业预测人士应该对基于市场的通胀预期给予多少重视？我们的研究结果强化了这方面的讨论，”他们写道。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔长久来一直认为，货币政策决定中应该考虑到以市场为基础的通胀前景指标下滑，因为这表明投资者正对美联储实现2%通胀目标的承诺失去信心。