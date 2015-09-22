国际油市：油价下滑，继上日大涨后引发交易商获利了结

根据周一一项路透调查预估，上周美国原油整体库存料减少210万桶。

交易商也将关注即将到期的近月美国原油期约。美国原油10月期约 周二结算后将由纽约商业期货交易所(NYMEX)交易板撤下，11月期约 将成为近月合约。

“经过昨天的涨势后，今早有些许卖压并不令人意外。我不会过度解读价格的变化，因主力合约换月(roll-over)会造成一些偏差，”一名交易商表示。

“我会等待跟市场相关的一套新数据出炉后，再做新的判断，”他表示。(完)

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