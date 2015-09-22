国际油市：油价下滑，继上日大涨后引发交易商获利了结

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
根据周一一项路透调查预估，上周美国原油整体库存料减少210万桶。
交易商也将关注即将到期的近月美国原油期约。美国原油10月期约 周二结算后将由纽约商业期货交易所(NYMEX)交易板撤下，11月期约 将成为近月合约。
“经过昨天的涨势后，今早有些许卖压并不令人意外。我不会过度解读价格的变化，因主力合约换月(roll-over)会造成一些偏差，”一名交易商表示。
“我会等待跟市场相关的一套新数据出炉后，再做新的判断，”他表示。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”