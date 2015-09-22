《香港报摘》--信报9月22日

**头版头条**

--亚视虽然落实卖盘，但新股东、中金集团董事长司荣彬至今只持有41.66%股份，亚视经理人德勤所管理的10.75%股份迟迟未到手，令司荣彬的身份相当尴尬。据消息透露，司荣彬曾亲身与亚视大股东、台湾旺旺集团主席蔡衍明和蔡绍中父子会面，以洽购蔡氏持有的47.59%股份，冀一统亚视股权。

**其他**

--长和系回应近期撤资传闻指出，董事总经理李泽钜早前在长建 与电能 建议合并的记者会上已重申，集团并没有撤资，买卖活动是正常的商业行为。

--转型发展电影业务的21控股 昨晚宣布，将向股东之一的内地影星徐峥收购其主演的喜剧《港囧》收益权，代价1.5亿元人民币。

--景福集团 总经理王嘉琪认为，目前零售市道不景，内地客消费力减弱，且欧罗和日圆等外币滙价下跌，吸引中国旅客外游购买奢侈品，是本地所有奢侈品零售商的挑战，看不到「十一」黄金周会有任何突破。（完）

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