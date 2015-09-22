《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月22日

*工商时报：

--财政部产署公告最新公有地上权招商案件，共选列全台共11宗精华标的，向民众业者招商，招商面积共约3.8公顷，权利金底价达23亿余台币，其中台北、台中及高雄各有二宗标的，预计10月26日开标。官员表示，希望标脱率能突破四成以上。

--鸿海 传出已经向夏普 提出面板业务收购要约，计画取得夏普分拆的面板公司逾半数的股权。消息指出苹果 也将出资相助，共同经营夏普的面板公司。除此之外，鸿海也有意吃下夏普所持有的工厂10代线38%的股权。

*经济日报：

--金融市场资金充裕，银行存放利差遭到压缩，为避免情况持续恶化，不论民营银行、外商银行或公股行库，包括北富银、星展银、高雄银等，都祭出调降大额存款门槛的措施，玉山银则规定，以网银办理定存，最高不得超过300万台币。

--台电在高雄中林路施工造成路面坍塌灾情扩大，中油成最大受害者，初估厂房、设备等损失达上亿台币，并造成一座芳香烃工场停产，产能日损近4,000万台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。