《全球重要经济事件一览表》--9月22日-9月29日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月22日(二)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将在布鲁金斯学会(Brookings Institute)发表讲话(1530)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2015年国际移民展望(International Migration Outlook 2015)活动开幕，OECD秘书长葛利亚与就业、劳工与社会事务主任Stefano Scarpetta，将于OECD会议中心发表展望报告。

布鲁塞尔--欧盟召开预算问题会议，主要演讲人有德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)、卢森堡财长Pierre Gramegna、波兰财长 Mateusz Szczurek和欧盟执委会主席贾克。

美国蒙哥马利--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委员会发表演说(2300)。

爱丁堡--英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院(David Hume Institute)主办的晚宴上讲话(1830)。

芝加哥--芝加哥市长公布2016财年预算(1500)。

布鲁塞尔--欧洲议会委员会就希腊协议与欧元集团主席迪塞尔布洛姆举行一场辩论会。

巴黎--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在由法国审计与内部控制机构举办的活动中发表演说(0730)。

9月23日(三)

华盛顿--IMF副总裁朱民将在全球发展中心发表讲话。

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在欧洲议会货币和经济事务委员会(Committee on Economic and Monetary Affairs)的季度听证会上发言(1300)。

伦敦--英国央行举行金融政策委员会(FPC)会议。

美国哥伦布--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话(1630)。

9月24日(四)

美国阿默斯特--美联储主席叶伦在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话(2100)。

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政策的讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况(0915)。

奥斯陆--挪威央行举行议息会议(0800)。

珀斯--澳洲央行经济分析部门主管Alex Heath在珀斯的澳洲城市发展研究所发表讲话(0530)。

9月25日(五)

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与题为“货币政策新方向”的讨论(1315)。

奥马哈--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话(1725)。

伦敦--英国央行公布金融政策委员会(FPC)会议声明(0830)。

9月28日(一)

密尔瓦基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯于马凯特大学商业领袖论坛(Marquette University Business Leaders Forum)，就当前经济形势与货币政策发表演说(1730)。

洛杉矶--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在加州大学洛杉矶分校安德森预测中心(UCLA Anderson Forecast)的一项活动中发表演说(2100)。

大阪--日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表演说(0530)。

9月29日(二)

东京--2015年度OECD E-Leaders会议召开(至9月30日)。OECD副秘书长Mari Kiviniemi将发表开幕致辞。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫召开新闻发布会，提供最新国内宏观经济预测(1100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程