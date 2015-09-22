《台湾重要政经日程》--9月22日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
=====================今日重要政经消息============================== 9/22(二) --09:00 行政院长毛治国赴立法院预算报告备询。 --09:00 台北5G高峰会。 --16:30 金管会例会。 ===================================================================== 9/23(三) --09:00 立法院邀请中央银行总裁彭淮南赴立法院备询。 --10:30 元大宝华综合经济研究院记者会。 --14:00 第一金投信举行论坛。 --14:00 财政部公布第四季发债计划。 --16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年减2.99%%。 9/24(四) *--12:30 保德信投信举行记者会。 --16:20 央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。 --17:00 台湾央行召开第三季理监事会议，会后宣布利率结果。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 *10/1(四) --14:00 元富证券举行投资策略研讨会。 10/5(一) --16:20 台湾央行公布9月底外汇存底，上月底为4,247.91亿美元。 10/7(三) --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。 --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 11/20(五) --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”