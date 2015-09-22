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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 08:53 BJT

《台湾重要政经日程》--9月22日

=====================今日重要政经消息==============================
    9/22(二)
    --09:00 行政院长毛治国赴立法院预算报告备询。 
    --09:00 台北5G高峰会。
    --16:30 金管会例会。
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    9/23(三)
    --09:00 立法院邀请中央银行总裁彭淮南赴立法院备询。
    --10:30 元大宝华综合经济研究院记者会。
    --14:00 第一金投信举行论坛。
    --14:00 财政部公布第四季发债计划。
    --16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月年减2.99%%。

    9/24(四)
   *--12:30 保德信投信举行记者会。
    --16:20 央行公布8月M2年增率，上月年增6.06%。
    --17:00 台湾央行召开第三季理监事会议，会后宣布利率结果。
         
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
   *10/1(四)
    --14:00 元富证券举行投资策略研讨会。
    
    10/5(一)
    --16:20 台湾央行公布9月底外汇存底，上月底为4,247.91亿美元。
    
    10/7(三)
    --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。
    --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。 
    
    11/20(五)
    --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。  
      
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    2016年        
    
    1/16(六)
    --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。
            
    注：*代表新增。(完)        

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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