《香港报摘》--其他报纸重要消息9月22日

**明报**

--渣打高级经济师刘健恒表示，人行未来将逐步扩大资本帐开放，以及透过其他措施作适度干预，以减低贬值预期及堵住资金外流。

**星岛日报**

--中移动 及中电信 昨日公布8月份营运数据，中移动上月4G上客量增长显着，按月加快近7%，股价逆市升1%。中电信上月的3G/4G上客量为181万户，按月下降近5%，且为3月以来最少。

**苹果日报**

--中国经济下行风险日趋显着，港银对内地业务发展取态亦转趋保守，如恒生 早已放慢内地贷款审批步伐，中银香港 则透过出售南商，减持中国业务比重。而早年集中火力拓展中国市场的东亚银行 日前亦表明考虑理顺内地分行网络，并着手「处理问题贷款」。

**东方日报**

--澳门经济财政司司长梁维特表示，澳门政府会密切留意博彩收入变化，由于九月暑假完结，对博彩收入与旅游业均有一定影响。不过，野村发表报告，直言濠赌股最坏时刻未过去，并且将2015年至2017年澳门博彩收入预测调低5至17%。

**文汇报

--嘉士利集团 昨日宣布与复星产业订立谅解备忘录。复星产业将认购嘉士利发行的2,000万美元（约1.56亿港元）之三年期4%年息可换股债券，内部回报率达每年10%，所得款项净额将用于一般营运资金，以加强该集团业务及进行并购。（完）

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