全球矿业：行业低迷大潮下矿企另觅他径减债

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“这是目前的一个时代特点。”BMO Capital markets分析师Andrew Kaip说。
“股权市场融资在很大程度上已经关闭...矿产业者寻找其它融资途径。很不幸，这样的途径是没有办法的办法，”他说。
美国Royal Gold 、多伦多的Franco-Nevada 以及温哥华的Silver Wheaton 等提供产出/资金流融资的公司表示，从来还没有像现在这么忙碌过。
“我们从没见过市场像过去六个月里这般吸引人，”Royal Gold执行长Tony Jensen说。
Silver Wheaton的执行长Randy Smallwood表示，目前这些产出/资金流融资当中，多数资金用途是为了改善资产负债表。
“看一下所有我认为有吸引力的融资机会...总规模大约在40-50亿美元之间，”Smallwood在金矿业年度大会--丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)上表示。
所有这三家公司的执行长都预测，产出/资金流融资公司可能不得不联手完成交易，因为交易规模过大，任何一家公司都无力独自吃下。但它们表示，矿产业者不喜欢银团方式，这会让交易的竞争力降低，增大融资成本。(完)
(编译 孙国玉/郑茵 审校 张明钧/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”