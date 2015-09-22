全球矿业：行业低迷大潮下矿企另觅他径减债

“这是目前的一个时代特点。”BMO Capital markets分析师Andrew Kaip说。

“股权市场融资在很大程度上已经关闭...矿产业者寻找其它融资途径。很不幸，这样的途径是没有办法的办法，”他说。

美国Royal Gold 、多伦多的Franco-Nevada 以及温哥华的Silver Wheaton 等提供产出/资金流融资的公司表示，从来还没有像现在这么忙碌过。

“我们从没见过市场像过去六个月里这般吸引人，”Royal Gold执行长Tony Jensen说。

Silver Wheaton的执行长Randy Smallwood表示，目前这些产出/资金流融资当中，多数资金用途是为了改善资产负债表。

“看一下所有我认为有吸引力的融资机会...总规模大约在40-50亿美元之间，”Smallwood在金矿业年度大会--丹佛黄金论坛(Denver Gold Forum)上表示。

所有这三家公司的执行长都预测，产出/资金流融资公司可能不得不联手完成交易，因为交易规模过大，任何一家公司都无力独自吃下。但它们表示，矿产业者不喜欢银团方式，这会让交易的竞争力降低，增大融资成本。(完)