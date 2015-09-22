《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月22日

路透香港9月22日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元 ) 美股道琼工业指数周一收高125.61,或0.77%,报16510.19点.因受助于苹果 AAPL.O 和金融股涨势，但生物科技股下跌 限制Nasdaq指数涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.290 0.18 27122 8.392 0.15 中国铝业 8.530 1.07 7316 2.644 -0.59 中国移动 60.090 2.96 195044 93.138 0.04 中国人寿 18.110 0.17 133318 28.070 -0.46 中石油 73.630 0.10 33202 5.706 -0.07 中石化 66.480 0.82 34308 5.152 0.43 汇丰控股 <HSBC.K 38.460 0.87 1537163 59.612 -0.48 中电信 50.520 1.16 5967 3.915 0.13 中国联通 12.980 0.23 162890 10.059 -0.01 兖州煤业 4.930 0.20 17487 3.821 -0.76 华能国际 45.820 1.06 8355 8.878 -0.14 南方航空 34.250 1.51 8910 5.309 -1.33 东方航空 29.650 1.72 12417 4.596 1.23 中芯国际 4.640 4.27 2065 0.719 -2.81 （完）