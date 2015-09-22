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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 08:54 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月22日

路透香港9月22日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7499港元      )
                                                                                                                                                                                              
 美股道琼工业指数周一收高125.61,或0.77%,报16510.19点.因受助于苹果 AAPL.O 和金融股涨势，但生物科技股下跌                                                                                       
 限制Nasdaq指数涨幅。                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                                         
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                                            
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        
 中海油                       108.290    0.18      27122             8.392       0.15                                                                                                         
 中国铝业                       8.530    1.07       7316             2.644      -0.59                                                                                                         
 中国移动                      60.090    2.96     195044            93.138       0.04                                                                                                         
 中国人寿                      18.110    0.17     133318            28.070      -0.46                                                                                                         
 中石油                        73.630    0.10      33202             5.706      -0.07                                                                                                         
 中石化                        66.480    0.82      34308             5.152       0.43                                                                                                         
 汇丰控股            <HSBC.K   38.460    0.87    1537163            59.612      -0.48                                                                                                         
 中电信                        50.520    1.16       5967             3.915       0.13                                                                                                         
 中国联通                      12.980    0.23     162890            10.059      -0.01                                                                                                         
 兖州煤业                       4.930    0.20      17487             3.821      -0.76                                                                                                         
 华能国际                      45.820    1.06       8355             8.878      -0.14                                                                                                         
 南方航空                      34.250    1.51       8910             5.309      -1.33                                                                                                         
 东方航空                      29.650    1.72      12417             4.596       1.23                                                                                                         
 中芯国际                       4.640    4.27       2065             0.719      -2.81                                                                                                         
 （完）

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