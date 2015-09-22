希腊政经：齐普拉斯重返总理大位，仍须面对经济及债务棘手问题

欧洲各国对齐普拉斯显然有种潜在疑虑，担心他对做为纾困条件的部分改革措施可能食言，尤其是他应承纾困时是那么地勉强。

“我们后续还有许多工作要做，不能浪费时间。”欧盟执委会主席贾克致函齐普拉斯并称，“我们将支持新政府的努力。”

欧元集团主席迪塞尔布洛姆在推特上表示，他期待“继续陪伴希腊进行抱负不凡的改革努力”。

德国政府发言人Steffen Siebert甚至更直接指出，“选举后第三套纾困计划依然有效。”

齐普拉斯在竞选宣言提到，如劳资关系、养老金改革等方面的“灰色地带”，及需处理重压银行资产负债表的巨额不良抵押贷款。