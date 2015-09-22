《交易视点》外销订单数据疲弱，台债仍待变数厘清--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾昨日公布8月外销订单一如预期疲弱，未来展望不佳之情况下，市场预期央行将透过双率双降来救经济，公债殖利率也先行反应此预期，但市场资金仍相当宽松，降息是否能达到效果，则需多所思考，比如若降息未来是否还有操作工具等。短线上公债将等待发债计画及央行理监事会议变数厘清，预估而本周十年券104/12期 成交区间在1.15%-1.25%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”