《交易视点》外销订单数据疲弱，台债仍待变数厘清--元大宝来证

路透台北9月22日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾昨日公布8月外销订单一如预期疲弱，未来展望不佳之情况下，市场预期央行将透过双率双降来救经济，公债殖利率也先行反应此预期，但市场资金仍相当宽松，降息是否能达到效果，则需多所思考，比如若降息未来是否还有操作工具等。短线上公债将等待发债计画及央行理监事会议变数厘清，预估而本周十年券104/12期 成交区间在1.15%-1.25%，而五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)