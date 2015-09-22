全球金市：金价维持疲势，美元和股市上涨削弱黄金需求

美联储一决策官员的评论暗示，美联储今年稍晚可能升息。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示，上周美联储维持利率不变大致上是个“风险管控”演习，以确保近期市场波动不会成为美国经济的拖累。他表示他仍预期美联储今年会升息。

美联储主席叶伦定周四在麻萨诸塞州Amherst发表演讲，届时可能需要重新传达政策讯息。作为美联储对外界的主要沟通者，叶伦正面临来自同僚和全球投资者越来越大的压力，要阐明这家全球最大央行的走向，以及它是如何做决策的。

全球最大黄金上市交易基金周一持仓减少0.53%至674.61吨，反映了投资者的信心变化。(完)

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