港报社评：二手劈价潮有因，楼市闷局难破--经济日报9月22日

本港二手楼市频传劈价，凸显在经济淡风阵阵下，楼价再升动力已有限。惟美国加息步伐有慢没快、本港经济与就业市场未见急坠之忧，楼价急跌压力仍不大，本港楼市闷局暂难破。

二手劈价未出血 转角言之尚早

最近本港二手楼市频现劈价成交，如早前升幅最显着的新界细价楼，近日不少成交已跌穿400万元关口，市场关注细价二手楼率先「劈价」，是否楼市转角、步向大调整先兆，惟此恐言之尚早。

因现时二手楼减价成交个案，大部分并非业主「出血」蚀让，只是过去开价太过进取，现因应市况变化，业主愿赚少一点而已。更关键是二手楼市成交低迷，如有大型蓝筹屋苑交投跌至近二十年低，能完成交易的，往往是一些议价空间更大的单位。此现象的底因，至少有二。

其一，买家续等加息。美国储局上周五宣布暂不加息，但不排除10月或12月出手，买家仍憧憬储局一旦加息，将带动二手楼市调整，就算楼价仅跌数个百分点，对要价动辄三、四百万元的上车盘来说，已是不少的折扣。在买方市场弥漫浓重的加息观望气氛下，二手楼交投遂急降温。

其二，一手磁吸购买力。近年港府加推土地渐转化成一手住宅供应，发展商正加快去库存，务求货如轮转，除开价贴近二手，更提供较二手灵活的供款安排，吸引买家，整体楼市购买力遂被一手磁吸，令二手楼市更静。

从基本因素看，与其说本港楼市恐步向大跌，更可能出现的状况，应是陷入楼价再升动力不足、大跌压力亦有限的闷局。

此因美国加息对本港楼市，是心理因素大于实质影响。要触发楼价明显调整，美国至少要加息两、三厘。惟美国仍仅弱复苏，今年内最多仅加息一次，明年上半年纵第二度加息，下半年势因美国总统大选趋白热化，储局更难动弹，故由现在到明年底，美国加息幅度实极有限，难成本港楼市急跌重压。

更影响本港楼市的，实是本地经济与就业。本港经济虽受环球尤其内地经济减速拖累，惟内地明年经济增长料仍逾6%，说差非差，本港经济前景不致太淡；且本港个别行业如旅游、零售纵挑战重重，惟整体劳动市场仍紧张，失业率料不会急升。若本港经济与就业靠稳，港人住屋刚性需求与楼价，亦难大降。

加息有限经济稳 楼价料续拉锯

有意置业的港人，除要留意美国加息走向，更必须紧盯本港经济与就业市场状况，并计算好个人承担风险的能力，以在楼市升跌两难的拉锯局面中知所行止。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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