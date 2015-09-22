港报社评：和解的前提是搁置斗争思维--信报9月22日

教宗方济各访问古巴，抵达该国首都夏湾拿即发表简短讲话，盛赞古巴和美国达成外交关系正常化，敦促两国化干戈为玉帛，成为全世界和解的楷模。古巴是一个主张无神论的共产国家，曾经对天主教会诸般打压，教宗这次到访，本身已是饶富意义；除此之外，方济各在推动古美和解亦出力甚殷，使这趟旅程更添象征性。

众所周知，冷战时代的古巴是美国的宿敌，甚至在一九六二年爆发一场濒临核战的导弹危机。犹幸当时的美国总统甘乃迪和苏联领袖赫鲁晓夫最终秘密谈判成功，苏联同意从古巴撤回导弹，美国亦撤回部署在土耳其和意大利的导弹，剑拔弩张一触即发的危机方可化解。一般相信，时任教宗的若望二十三世在美苏之间起到一定的斡旋作用。

经过五十多年的隔绝，古巴和美国互相重开大使馆，放宽旅游与贸易限制，诚然是化解敌对的良好示范，协助融冰的方济各应记一功。正因如此，教宗访问古巴受到大批民众夹道欢迎。

另一边厢，美国和中国亦在「科技冷战」中尝试和解。中国国家主席习近平访问美国前夕，据美国传媒披露，中美正进行秘密谈判，争取在习近平抵达华盛顿之时，签署第一份「网络军控条约」（Arms control accord for cyberspace）。条约规定，双方在和平时期不会首先向对方的重要基础设施发动网络攻击。由于这份条约将网络定义为武器，所以有评论认为，其意义恰似冷战时代美国与苏联所签的限制核武条约。

较早前，美国多次对于怀疑中国黑客大肆入侵表达不满，包括黑客盗取近四百万联邦政府雇员个人资料，构成美国国家安全和经济威胁，华府扬言报复。总统奥巴马摆出不惜一战的姿态发话：「如果要打网络战，我保证，只要我们想赢，就一定能赢。」假如「网络军控条约」得到中美元首同意并且签署，可以视之为彼此约束的游戏规则，消弭两败俱伤的网络战。这条约不但有机会让中美之间的黑客争端避免进一步恶化，同时有望纳入其他国家一起遵守，毕竟把网络当作攻击性武器的潜在对手，还包括俄罗斯、伊朗和北韩等等。

既然古巴和美国能够冰释为时数十年的前嫌，中美之间的网络战又可以透过协议来约束，那么相对而言，香港的政治纷争只算是「小菜一碟」而已，达成和解并非不可能之事。事实上，作为反对派的泛民阵营已决定成立联络小组，与中央政府官员搭建沟通联络平台，希望理性、客观、持平地进行讨论。此外，由泛民温和派汤家骅牵头的智库民主思路亦于前天正式成立总部，主张走第三条路，企图拉近中央和香港的距离。

立法会主席曾钰成说得对，即使过去一段时间因政制争拗而出现对立，甚至撕裂，并非不能解决的矛盾，希望各方不要把不同甚至对立的意见视作「敌我关系」，反而应该打破这些界线，努力打造「香港营」。

和解的前提就是搁置敌我对立的斗争思维，道理十分显浅，可惜观乎政改方案被否决之后的情况，仍然有不少引起争议或造成分化的言论出现，我们认为是没有必要的。

前财政司司长梁锦松指出，香港人「吃软不吃硬」，呼吁不同政见的人士，少一点对立斗争的心态，因为斗争不会得民心。没错，香港人的确不吃硬，当权者如不能以理服人，则取态愈是强硬，民意反弹也就愈猛。

教宗方济各访问古巴，以及半世纪之前古巴导弹危机之中，若望二十三世居中斡旋，在在反映软实力可贵之处。当然，美国的软实力亦非等闲，否则不可能跨越冷战时代的重重危机。

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