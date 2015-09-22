港报社评：内耗断症值得商榷，七嘴八舌添烦添乱--明报9月22日

全国港澳研究会会长陈佐洱批评本港未依法实施「去殖民化」和「去中国化」（下称「两化论」）死灰复燃，这个说法在内地与本港互信脆弱之际，使港人、特别是政界中人神经绷紧，猜度不知道又会冒出什么争拗。不过，陈佐洱这个「两化论」只是泛泛而谈，无从进行具体实质讨论；较早前国务院港澳办官员与本港部分泛民党派人士会晤，一般憧憬政治情势或有望趋于缓和，「两化论」横添变数，对政局会有什么影响，值得关注。

陈佐洱提「去殖民化」，敏感议题缺实质讨论

陈佐洱前日在「香港在国家发展战略中的地位和作用」论坛致辞时，就「两化论」认为「不『去殖民化』反而『去中国化』，使得『一国』之下的『两制』都受到伤害，这种背离历史本质的怪现象造成了香港巨大的内耗，岁月蹉跎，引发里里外外许多问题」云云。这个表述开了一个严肃题目，可惜缺乏论述就直接跳到结论，使港人无从了解「两化」与香港现况的关系，结论也就没有说服力。昨日，陈佐洱再答覆记者提问时讲多了一点，认为「去殖民化」关乎维护国家主权、安全和发展利益，此乃两三年来内地处理香港事务的标准说法。不过，他仍然只是点了题，多了「新时代特区政府架构的重要人物，应该对此有清醒认识」的说法，同样没有论述。

政界包括官员和政党人士回应「两化论」，都表示不明所以，也只能泛泛而谈，表示香港实施一国两制，最重要按《基本法》规定行事。陈佐洱挑起这个话题，若目的为在本港引起讨论，然后使港人对落实《基本法》有进一步认识，看来难以做到，因为多数人不知所云，无从讨论。最近两三年，内地相关人等提出要港人正确认识和准确落实《基本法》，大都会有一套论述，引经据典；例如较早前中联办主任张晓明提出的「行政长官超然论」，就有不少旁征博引。陈佐洱连续两日讲「两化论」都不提出事例理据，确实有点奇怪。

虽云陈佐洱已经退休，但是以他在香港回归的角色和现在全国港澳研究会会长的身分，批评「没有依法实施『去殖民化』」和老殖民主义者「炮制的『去中国化』死灰复燃」，一般相信不可能是一时兴起、随便谈谈；特别是内地就这类敏感议题发言，规范严谨。然则，此时此际算旧帐，究竟反映什么情况？这只能看未来一段日子会否有跟进举措。

初步审视陈佐洱的说法，有一个情况值得注意，就是他口中的「两化」，究竟是谁在操作？就「去殖民化」，当局才有这个角色和职能，例如回归后主要官员要由中国公民担任、修改法律条文的王室称谓等，只有权力当局才可以做。陈佐洱的补充说法，也提示特区政治架构的重要人物，应该对此有清醒认识。然则，「没有依法实施『去殖民化』」，可否解读为对特区政府的批评，是其中一个联想。至于「去中国化」语焉不详，「去」的主体究何所指，难以猜度。

香港事务多「婆婆」，应规限发言免添乱

陈佐洱的「两化论」虽无论述，不过结论却值得商榷。他认为香港巨大的内耗，是不「去殖民化」反而「去中国化」的结果，这个认知与港人有很大不同。回归18年以来，历经董建华、曾荫权和梁振英3名特首，他们同样面对内耗空转，施政举步维艰。有大量事实证明，回归之后香港的管治困局，与政治体制畸形有关：行政机关有权无票、立法机关有票无权。此外，特首领导的政府面对一个细碎化立法会，除了与中央政府有关的事务在建制阵营获得的支持较强固，其他经济社会民生事务，政府在议会面对的都是反对派，而议员政治立场以对中央政府的取态来划分，更经常衍生非理性偏激对立，拖累施政。

另外，就特首普选争拗，中央建议的提名委员会筛选方案，目的是透过普选形式，使当选的特首获得足够授权与认受性，藉政治能量打破管治困局。由此可见，中央也想藉着调整政治体制中的选举安排，改变香港的内耗空转政治局面。「两化论」无论怎样处理，可预见的是激发更多争拗和斗争，看不到会可以平息纷争、凝聚共识的功能。

「两化论」的发展尚待观察。不过，此事反映香港事务是否陷于婆婆衆多、七嘴八舌的局面？当年中英谈判期间，内地对港政策事务亦是衆说纷纭，其后邓小平藉着驻军问题，直斥一些人胡说八道；此后规定就香港事务，除了他，只有当时的总理赵紫阳和新华社分社社长许家屯说了算。

近年就港政策事务，经常有半官方、专家学者、本港一些自诩直达天听的人发表「权威」说法。是耶非耶？除了引起猜度，实际上是消费内地与港人的互信。今次「两化论」在京官与部分泛民成员接触时抛出，会否冲击仅有的互信基础，值得注意。今后中央应该仿效当年做法，就对港事务规限什么部门、什么人发言才算数，那或可减少添烦添乱的机率。

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