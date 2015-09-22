长江期货：中国期指持仓量结束17连降，场外资金积极入场

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

周一，沪深300股指期货四份合约持仓量增加2174手至37687手，结束此前17个交易日持仓量的连续下降的局面。持仓量的连续下降主要受到中金所严厉的持仓与交易限制影响。经历连续持仓量下降之后的持仓量回升，更能显示场外资金主动积极入场。周一股指期货振荡上扬，因此主动入场力量更有可能来自多方。

数据显示，前20名席位在IF1510与IF1512合约上共持买单26828手、卖单29799手。主力净空持仓量2971手，基本与前一交易日持平。股指期货整体持仓量往往伴随着主力净空持仓量的同向变动。周一期指持仓量回升，但主力净空持仓量并未明显增加，基本持平，反映市场整体沽空意愿并不强。从前20空方席位持仓变动来看，仅华泰长城期货席位增持卖单超过300手。传统的套保集中席位净多持仓量继续上升。中信期货席位净多持仓量升至635手，连续第5个交易日增加。海通期货席位净多持仓量增加258手至1259手，为最近7个交易日最高。(完)

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