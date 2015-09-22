期货日报：四季度大连鸡蛋期货做空机会将现

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月22日的《期货日报》：
进入9月份，国内鸡蛋备货旺季逐步结束，同时蛋鸡产蛋率恢复，鸡蛋供应呈现回升趋势。国内鸡蛋现货价格开始回落，部分地区蛋价再度跌破4元/斤的整数关口。
随着天气转凉，国内存栏蛋鸡的产蛋率逐步恢复至高产，鸡蛋备货旺季结束也对鸡蛋价格形成打压。鸡蛋养殖利润丰厚，蛋鸡存栏量继续回升，鸡蛋供应依然处于上升态势中，鸡蛋价格面临下跌压力。
操作策略，做空鸡蛋1601合约，入场区间3900—4000元/500千克，目标价位3500—3600元/500千克。（完）
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”