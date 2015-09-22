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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:30 BJT

期货日报：四季度大连鸡蛋期货做空机会将现

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

进入9月份，国内鸡蛋备货旺季逐步结束，同时蛋鸡产蛋率恢复，鸡蛋供应呈现回升趋势。国内鸡蛋现货价格开始回落，部分地区蛋价再度跌破4元/斤的整数关口。

随着天气转凉，国内存栏蛋鸡的产蛋率逐步恢复至高产，鸡蛋备货旺季结束也对鸡蛋价格形成打压。鸡蛋养殖利润丰厚，蛋鸡存栏量继续回升，鸡蛋供应依然处于上升态势中，鸡蛋价格面临下跌压力。

　　操作策略，做空鸡蛋1601合约，入场区间3900—4000元/500千克，目标价位3500—3600元/500千克。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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