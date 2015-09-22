港报社评：中美增信释疑须长期下苦功--星岛日报9月22日

国家主席习近平今天飞抵西雅图，展开对美国的国事访问，外长王毅把此行定调为「增信释疑之旅」。中美两国政经文化等多方面关系千丝万缕，已经形成互相依存又互相竞争的格局，需要好好管控分歧，避免重大冲突，才能够稳住互利共赢的局面。 早在十多年前克林顿担任美国总统的年代，美国已经留意到中国和印度国力跟随经济起飞所带来的竞争威胁，他的继任人布殊陷入阿富汗和伊拉克两场战争的泥沼，又饱受次级按揭爆煲引起的金融海啸困扰，中国国力得以在较少外间干扰遏制下，突飞猛进，隐隐然挑战由美国主宰的国际秩序。 这些挑战，有的早在胡锦涛担任中国国家主席时已经展开，例如在气候峰会上，中国团结发展中国家要求美国

作出更多让步；在国际金融秩序上，中国争取增加在国际货币基金组织等机构的话语权。到习近平上场，中美之间的种种矛盾更加表面化，包括在东海和南海上的领土、领海和领空争议。 掌国际秩序美忧华挑战 奥巴马接替布殊任总统后，结束两场战争，把注意力重新投放在亚洲，不但抓紧中国经济增长带来的机遇，还设法牵制中国在国际层面上的影响力，不容许中国威胁美国在太平洋的地位和利益。 在东海问题上，奥巴马政府力撑日本，欢迎日本修例容许以集体自衞权出兵海外，更表明美日《安保条约》适用于钓鱼台列岛。在南海问题上，美国以往对越南等国在争议岛礁施展的工程不哼一声，现在则对中国大肆批评，奥巴马还促请中国不要「欺负邻近弱小」。 中国倡议亚太自由贸易区，设立亚洲基础设施投资银行，推出「一带一路」构思，美国反应并不积极，甚至阻挠。习近平提出的新型大国关系，旨在避免新兴大国挑战传统大国导致战争，希望太平洋容下中美两国，美国却担心自己的权力和利益会受到蚕食。 态度虽强硬合作空间多 中国多番强调和平发展的愿望，但是「中国威胁论」仍然在美国有一定市场，继续有政客指中国廉价劳工抢掉美国人饭碗，政府则指中国黑客攻击美国网络图盗取政治、军事和商业机密。在美国总统选举已经踏进党内初选阶段之际，美国政客欢迎中国带来的庞大定单，却又不能表现得过分热情拥抱。 基于这种政治形势，奥巴马在习近平访问前摆出为保障美国利益「企硬」的态度，完全可以理解。实际上，他去年访问中国，已经成功达成气候减排协议，今次习近平访美，亦有机会在网络安全方面达到一些共识。 除了经贸投资互利，由伊朗限核到北韩六方会谈，中美在多项国际事务上都需要合作，预计双方会谈会保持坦率而友好的气氛。习近平访美，以在西雅图会晤商界巨擘为切入点，有强调经济互利的味道，而缓解中美之间官方和民间的戒惧，还要从多方面长期下苦功。