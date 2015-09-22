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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:35 BJT

期货日报：勿过度看空大连铁矿石价格，因供应趋缓且地产投资料企稳

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

　　近期，铁矿石价格出现较大波动，“三连阳”后紧接着“三连阴”，且回调幅度呈扩大态势，这使得部分市场参与者开始重新看空铁矿石价格。但笔者认为，需求低迷依旧是铁矿石市场的“紧箍咒”，但这并不意味着铁矿石价格会继续下跌，随着三、四季度房地产投资企稳预期逐步升温，以及铁矿石供给增速放缓，铁矿石市场在9—12月出现反弹的概率较大，投资者不可过度看空铁矿石价格。

　　钢矿不分家，铁矿石价格走强的另一个因素是，钢材和消费小幅回暖和库存走低。从全社会钢材库存水平来看，截至9月11日，钢材库存为468.12万吨，目前已经回落到过去5年以来的最低点水平。从这一点分析，钢材价格经过前期猛烈杀跌之后，可能将逐步进入企稳状态，这将在中长期对铁矿石价格产生稳定的支撑。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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