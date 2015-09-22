期货日报：勿过度看空大连铁矿石价格，因供应趋缓且地产投资料企稳

近期，铁矿石价格出现较大波动，“三连阳”后紧接着“三连阴”，且回调幅度呈扩大态势，这使得部分市场参与者开始重新看空铁矿石价格。但笔者认为，需求低迷依旧是铁矿石市场的“紧箍咒”，但这并不意味着铁矿石价格会继续下跌，随着三、四季度房地产投资企稳预期逐步升温，以及铁矿石供给增速放缓，铁矿石市场在9—12月出现反弹的概率较大，投资者不可过度看空铁矿石价格。