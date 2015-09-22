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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:36 BJT

瑞达期货：沪铜支撑明显，期价逐渐向多头倾斜

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

最近，沪铜1511合约放量增仓突破4万元/吨整数关口，但随后并未进一步上扬，而是振荡整理。在此过程中，成交量明显萎缩，部分多头获利了结。

　　不过，布林通道开口开始扩散上行，且期货价格总体“贴近”通道上轨，说明期货价格天平逐渐向多头倾斜。

　　操作上，背靠40000元/吨区域买多，以39500元/吨为止损，目标43000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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