瑞达期货：沪铜支撑明显，期价逐渐向多头倾斜

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月22日的《期货日报》：
最近，沪铜1511合约放量增仓突破4万元/吨整数关口，但随后并未进一步上扬，而是振荡整理。在此过程中，成交量明显萎缩，部分多头获利了结。
不过，布林通道开口开始扩散上行，且期货价格总体“贴近”通道上轨，说明期货价格天平逐渐向多头倾斜。
操作上，背靠40000元/吨区域买多，以39500元/吨为止损，目标43000元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”