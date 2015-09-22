汉融投资：下游需求难言乐观，不宜对沪胶反弹期待过高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月22日的《期货日报》：
9月以来，沪胶价格探底小幅回升。截至昨日收盘，沪胶主力1601合约9月小幅上涨1.84%。连续3个月下跌后，沪胶本月可能出现一定幅度的反弹。但是从供需数据来看，今年消费旺季前后产业链表现平平，市场前期对沪胶价格走强的预期逐渐减弱。因此，对沪胶价格反弹暂时不宜有过高期待。
从供给上来看，虽然今年仍面临厄尔尼诺现象的影响，天然橡胶可能出现减产的情况，但是终端需求才是目前左右胶价的最重要因素。从产业链上来看，以重型卡车为代表的汽车消费不足，配套轮胎消费低迷。同时运输业增速下滑，替换轮胎消费也不乐观。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”