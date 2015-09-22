汉融投资：下游需求难言乐观，不宜对沪胶反弹期待过高

9月以来，沪胶价格探底小幅回升。截至昨日收盘，沪胶主力1601合约9月小幅上涨1.84%。连续3个月下跌后，沪胶本月可能出现一定幅度的反弹。但是从供需数据来看，今年消费旺季前后产业链表现平平，市场前期对沪胶价格走强的预期逐渐减弱。因此，对沪胶价格反弹暂时不宜有过高期待。

从供给上来看，虽然今年仍面临厄尔尼诺现象的影响，天然橡胶可能出现减产的情况，但是终端需求才是目前左右胶价的最重要因素。从产业链上来看，以重型卡车为代表的汽车消费不足，配套轮胎消费低迷。同时运输业增速下滑，替换轮胎消费也不乐观。(完)