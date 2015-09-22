修正-中美关系：美财长杰克卢敦促中国信守以市场和消费为导向的经济承诺

(更正：内文第二段...习近平周五访“美”前刊出...修正为...习近平周五访问“华盛顿”之前)

路透华盛顿9月21日 - 美国财政部长杰克卢周一在华尔街日报中写道，中国应该重申其迈向市场导向、消费导向型经济的承诺，这符合中国和其他经济体的利益。

杰克卢专栏在中国国家主席习近平周五访问华盛顿之前刊出。而目前外界在担心中国经济放缓可能蔓延至其他经济体，特别是新兴国家。

杰克卢表示，中国政府针对购买外国技术设限及其审核外国投资的程序，都让人依旧质疑中国的商业氛围。

他并提及对中国人民币政策的担忧。

“我们已向中国官员明白表示，他们需信守对美国和国际社会的承诺，”杰克卢表示。

“我们乐见中国承诺在年底前完全采纳国际货币基金组织(IMF)的特别资料发布标准(SDDS)，以提高外汇储备以及汇率的透明度。”

杰克卢表示，中美就双边投资条约的会谈，向中国提供了“有形的途径，向美国和全球的企业释出该国当真欢迎并保护国外投资的讯息。”

美国商界人士希望这方面的会谈能加快脚步。中美会谈据信涵盖35-40个领域。