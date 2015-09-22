修正-中美关系：美财长杰克卢敦促中国信守以市场和消费为导向的经济承诺

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：内文第二段...习近平周五访“美”前刊出...修正为...习近平周五访问“华盛顿”之前)
路透华盛顿9月21日 - 美国财政部长杰克卢周一在华尔街日报中写道，中国应该重申其迈向市场导向、消费导向型经济的承诺，这符合中国和其他经济体的利益。
杰克卢专栏在中国国家主席习近平周五访问华盛顿之前刊出。而目前外界在担心中国经济放缓可能蔓延至其他经济体，特别是新兴国家。
杰克卢表示，中国政府针对购买外国技术设限及其审核外国投资的程序，都让人依旧质疑中国的商业氛围。
他并提及对中国人民币政策的担忧。
“我们已向中国官员明白表示，他们需信守对美国和国际社会的承诺，”杰克卢表示。
“我们乐见中国承诺在年底前完全采纳国际货币基金组织(IMF)的特别资料发布标准(SDDS)，以提高外汇储备以及汇率的透明度。”
杰克卢表示，中美就双边投资条约的会谈，向中国提供了“有形的途径，向美国和全球的企业释出该国当真欢迎并保护国外投资的讯息。”
美国商界人士希望这方面的会谈能加快脚步。中美会谈据信涵盖35-40个领域。
“简言之，中国承担与其规模相称的责任是很重要的，”杰克卢写道。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”