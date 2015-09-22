版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:36 BJT

宝城期货：大连豆粕期价将保持振荡偏强姿态

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

随着美国农业部9月供需报告略显偏空以及美联储议息会议落地，近期市场开始担忧美豆收割产量可能会创史上次高。不过，笔者认为继续炒作美豆增产已然缺乏想象空间，偏空情绪无法持续扩散。尽管近两个交易日，受外盘影响，国内豆粕期货主力1601合约振荡回落，但豆粕期价仍处于上扬趋势之中。

　　当下国内猪肉价格持续高企，将刺激养殖户加大补栏规模，预计未来对饲料的需求量会大幅增加。在供给预期落地、需求前景改善的背景下，未来豆粕期价有望维持振荡偏强走势。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐