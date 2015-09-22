宝城期货：大连豆粕期价将保持振荡偏强姿态

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月22日的《期货日报》：
随着美国农业部9月供需报告略显偏空以及美联储议息会议落地，近期市场开始担忧美豆收割产量可能会创史上次高。不过，笔者认为继续炒作美豆增产已然缺乏想象空间，偏空情绪无法持续扩散。尽管近两个交易日，受外盘影响，国内豆粕期货主力1601合约振荡回落，但豆粕期价仍处于上扬趋势之中。
当下国内猪肉价格持续高企，将刺激养殖户加大补栏规模，预计未来对饲料的需求量会大幅增加。在供给预期落地、需求前景改善的背景下，未来豆粕期价有望维持振荡偏强走势。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”